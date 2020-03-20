KHK’lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye’de geliştirilebilir, göreve hazırım

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Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.
20.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:57
Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı , ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda 'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyorView on euronews
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Genetik, Ulaşlı, Dünya