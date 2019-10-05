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KHK'lılar anlatıyor: "Terörist ilan edildim ancak seferberlik emriyle askere çağrıldım"

Erdal Sertkaya, 15 Temmuz sonrası işinden olan yüzbinlerce KHK’lıdan biri. 10 yıl boyunca İstanbul Çatalca Belediyesi’nde bilgisayar teknikeri olarak çalışan Sertakaya'ya, 2017 yılında KHK ile ihraç edildikten sonra sefer görev emri verildi.

05.10.2019 17:46KHK'lılar anlatıyor:
Erdal Sertkaya, 15 Temmuz sonrası işinden olan yüz binlerce KHK'lıdan biri. 10 yıl boyunca İstanbul Çatalca Belediyesi'nde bilgisayar teknikeri olarak çalışan Sertakaya, darbe girişiminden sonra açığa alındı. Bir yılın sonunda da 12 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla işinden atıldı. Hakkındaki iddia ise işyerindeki bilgisayarından 'Samanyolu Haber' internet sitesine girmek.

Bununla ilgili savunmasını veren Erdal Sertkaya hakkında bu kez iki gün sonra başka bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın konusu, 2014-2015 yıllarında Bank Asya'dan bankacılık faaliyetlerinin kullanılması.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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