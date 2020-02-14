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Khontkar, yeni albümüyle "Flash" karakterini yer altından yeryüzüne çıkarıyor

Khontkar, ilkini 2014 yılında yayınladığı mixtape albüm serisinin üçüncüsü olan Trap Kont 2.5'u Basemode Records, Sony Music etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor.

14.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:14Khontkar, yeni albümüyle

'nin en çok üretim yapan hip-hop label'ı olan RedKeys Music'in de sahibi olan sanatçı, vizyonu ve sanatçılarına verdiği destekle kültürün de bayrak taşıyıcısı konumuna geldi.

Çok yönlü yeteneğine farklı karakterlerde hayat veren başarılı rap yıldızı, Trap Kont serisinde yarattığı "Flash" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dinleyicilerin son olarak 2015 yılında yayınlanan ikinci Flash albümü Trap Kont 2'de karşılaştıkları karakter, o günden bu güne kimi zaman bazı şarkılarda kendini göstererek sıkı takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Trap Kont 2.5'ta, yarattığı Flash karakterinin olgunluk dönemini temsil ettiğini aktaran sanatçı, bu albümde Flash'ın yeraltından yeryüzüne çıkışını simgelediğini belirtiyor.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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