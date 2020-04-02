Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KIA'dan dezenfeksiyon önlemi!

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, bakteri ve virüslere karşı önlemlerini aldı.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
KIA'dan dezenfeksiyon önlemi!
Türkiye 'de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, bakteri ve virüslere karşı önlemlerini aldı.



KIA, Türkiye genelinde 39 yetkili satış ve 47 servis noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, nanoclear teknolojisiyle geliştirilen ürünle dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

Anadolu Grubu'nun otomotiv markalarından KIA, COVID-19 salgını kapsamında hijyen önlemlerini arttırarak Türkiye genelindeki yetkili satış noktaları ve servislerinde, bakteri ve virüslere karşı özel bir dezenfeksiyon işlemi başlattı.

KIA, dezenfeksiyon işlemleri kapsamında tüm shoowroomlarını, yol yardım ve test araçlarını, müşteri bekleme alanlarını 1 ile 3 ay arasında bakteri ve virüslere karşı aktif koruma sağlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı nanoclear teknolojisiyle geliştirilen ürünle dezenfekte etti.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Anadolu Grubu, Türkiye, Otomobil
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Otomobil ››KIA'dan dezenfeksiyon önlemi! - Haberler

Otomobil Manşet

Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

16:34: Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü - Haberler 16:32: Subaru Outback'e 2020 Best New Cars ödülü - Haberler 16:32: Honda Türkiye üretime verdiği arayı uzattı - Haberler 16:32: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk çeyrekte arttı - Haberler 16:32: Honda Türkiye'den otomotiv basınına önemli destek! - Haberler 16:12: Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:09: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - Haberler 16:05: Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar - Haberler 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:32: Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı - Haberler 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti