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KIA'dan nisan ayı kampanyası

KIA, nisan ayı kampanya fırsatlarını duyurdu.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
KIA'dan nisan ayı kampanyası
KIA, nisan ayı kampanya fırsatlarını duyurdu.



Markanın, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bongo modellerinin yer aldığı kampanyalar çerçevesinde avantajlı fiyatlar ve donanım seçenekleri sunuluyor

Sportage, nisan ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.

Picanto, Rio, Stonic, Ceed, nisan sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Hafif ticari model Bongo ise, nisan sonuna kadar 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.

XCeed ise, nisan sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla tüm KIA satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Otomobil
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