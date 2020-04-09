KIA'dan nisan ayı kampanyası
KIA, nisan ayı kampanya fırsatlarını duyurdu.
09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Markanın, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bongo modellerinin yer aldığı kampanyalar çerçevesinde avantajlı fiyatlar ve donanım seçenekleri sunuluyor
Sportage, nisan ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.
Picanto, Rio, Stonic, Ceed, nisan sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
Hafif ticari model Bongo ise, nisan sonuna kadar 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.
XCeed ise, nisan sonuna kadar 70 bin TL'ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla tüm KIA satış noktalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Kaynak: Carmedya.com
Etiketler: Otomobil