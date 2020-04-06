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KIA Motors'a yeni başkan

KIA Motors Corporation’da Başkanlık koltuğuna atama yapıldı.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
KIA Motors'a yeni başkan
KIA Motors Corporation'da Başkanlık koltuğuna atama yapıldı. Başkanlığa uzun yıllar KIA'da üst düzey pozisyonlarda görev yapan Ho-sung Song getirildi.



Song, şirketin orta ve uzun vadeli 'Plan S' stratejisini devam ettirerek KIA'nın 2025 yılı vizyonu doğrultusundaki çalışmalarına liderlik edecek.

KIA Motors Corporation'da, Global Operasyonlar Bölümü Başkanlığı'nı yürüten Ho-sung Song, şirkete Başkan olarak atandı. Ho-sung Song yeni pozisyonu ile şirketi kademeli olarak otomotiv endüstrisinde lider bir konuma getirmeyi amaçlayan orta ve uzun vadeli Plan S stratejisini devam ettirecek. Song'un otomotiv değer zincirindeki uzmanlığı ve yurt dışı operasyonlardaki deneyimleriyle elektrikli araçlar ve mobilite çözümleri geliştirme noktasında KIA'nın uluslararası arenadaki konumuna katkı sağlaması bekleniyor.

Son olarak Global Operasyonlar Başkanı olarak görev yapan Song daha önce, KIA Motors Avrupa Başkanı ve KIA Motors Corporation İhracat Planlama Grubu Başkanı olmak üzere pek çok üst düzey görevi başarıyla yürüttü.

KIA Motors Corporation'ın eski başkanı Han-woo Park ise danışman olarak şirketin hedeflerini desteklemeye devam edecek.

KIA, Plan S stratejisiyle içten yanmalı motorlu araçlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli ve otonom araçlara geçiş yapmayı hedefliyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 11 adet akülü elektrikli araçtan oluşan bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor. KIA bu modellerle küresel elektrikli araç pazarında (Çin hariç) yüzde 6,6 pay elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25'inin çevre dostu otomobillerden oluşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Otomobil
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