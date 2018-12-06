CARMEDYA.COM – Kia Soul EV 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sahne aldı. Model tasarım ve performans olarak oldukça dikkat çekiyor.Tasarım etkileyiciModelin tasarımına baktığımızda büyük ölçüde standart modele benziyor. Farklılık olarak ön ızgara ve burada yer alan şarj giriş noktası oluyor. Bunun yanında LED farlar otomobilde dikkat çeken diğer ayrıntılardan. Kia Niro EV'de 17 inç jantlar kullanılmış. Bu detay onu daha da sportif göstermiş.384 kilometre menzile sahipOtomobilin kalbinde 201 HP güç ve 395 Nm tork değeri sunan bir ünite kullanılıyor. 0-100 hızlanmasını model 7.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 167 km/s. Otomobilde 64 kWh lityum-iyon pil paketi sunuluyor. Bu pil otomobile 384 kilometre menzil sunuyor. Giriş seviyesinde modelde kumaş koltuklar, dört hoparlör ses sistemi ve otomatik klima kullanılıyor.The post Kia Niro EV Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı appeared first on Carmedya.