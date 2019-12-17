KIA, üçüncü üretim merkezini Hindistan'da açtı

Yapımı yaklaşık iki yıl süren ve Hindistan'ın en büyük dördüncü otomobil fabrikası unvanıyla üretime başlayan fabrikada ilk etapta büyük hacimli SUV modeller üretilecek

Güçlü modelleri, teknolojisi ve performansıyla kullanıcılarının vazgeçemediği Güney Koreli KIA, Hindistan'da yeni bir üretim merkezi açtı. Güney Kore ve Slovakya'dan sonra üçüncü üretim merkezi olan Hindistan'daki fabrikasını 1,1 milyar dolar yatırımla hayata geçiren KIA'nın, bölgede 12 bin kişinin istihdamına etki etmesi bekleniyor.

Hindistan fabrikasında ilk olarak kompakt SUV modeli olan Seltos'un üretimini gerçekleştiren KIA, 2020 yılının başlarında MPV modeli Carnival'i üretime alacağını ve yeni yılda tanıtacağı kompakt SUV modellerinin üretimini de Hindistan'da gerçekleştirmek istediğini açıkladı.

Geleceğin hibrit ve elektrikli araç teknolojisi dikkate alınarak tasarlanan ve 23 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikada 450'den fazla robot da üretim sürecinde yer alıyor.