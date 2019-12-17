Haberler » Güncel » KIA, üçüncü üretim merkezini Hindistan'da açtı - Haber

KIA, üçüncü üretim merkezini Hindistan'da açtı

Türkiye'de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli otomotiv devi KIA, Hindistan'da 1,1 milyar dolar yatırımla üçüncü üretim merkezini açtı.

17.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:52KIA, üçüncü üretim merkezini Hindistan'da açtı

Yapımı yaklaşık iki yıl süren ve 'ın en büyük dördüncü otomobil fabrikası unvanıyla üretime başlayan fabrikada ilk etapta büyük hacimli SUV modeller üretilecek

Güçlü modelleri, teknolojisi ve performansıyla kullanıcılarının vazgeçemediği Güney Koreli KIA, Hindistan'da yeni bir üretim merkezi açtı. Güney Kore ve Slovakya'dan sonra üçüncü üretim merkezi olan Hindistan'daki fabrikasını 1,1 milyar dolar yatırımla hayata geçiren KIA'nın, bölgede 12 bin kişinin istihdamına etki etmesi bekleniyor.

Hindistan fabrikasında ilk olarak kompakt SUV modeli olan Seltos'un üretimini gerçekleştiren KIA, 2020 yılının başlarında MPV modeli Carnival'i üretime alacağını ve yeni yılda tanıtacağı kompakt SUV modellerinin üretimini de Hindistan'da gerçekleştirmek istediğini açıkladı.

Geleceğin hibrit ve elektrikli araç teknolojisi dikkate alınarak tasarlanan ve 23 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikada 450'den fazla robot da üretim sürecinde yer alıyor.


Hindistan, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02 Erciyes'te kızağın devrilmesi sonucu 3 Malezyalı yaralandı - Haber
14:02 Soğanlı Bebeği, Bosna Hersek'te tanıtıldı - Haber
14:02 Drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar ele geçirildi - Haber
14:01 ABD Senatosunun "Ermeni kararı" Eskişehir'de protesto edildi - ESKİŞEHİR - Haber
13:56 Başkan Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:02:08