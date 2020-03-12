KİB Başkanı Edip Sevinç: "Coronavirüs salgını fındık ihracatını da olumsuz etkiliyor"
Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB)Başkanı İlyas Edip Sevinç, Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada alınan tedbirlerin tüm sektörlerde olduğu gibi fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini söyledi.
12.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:56
Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB)Başkanı İlyas Edip Sevinç, Coronavirüs salgını nedeniyle dünyada alınan tedbirlerin tüm sektörlerde olduğu gibi fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini söyledi.
Fındığın bu sezon altın yılını yaşadığına da dikkat çeken Sevinç "Fındık rekoltesinin oldukça yüksek olmasına rağmen fiyatların 16 liradan 20 liraların üzerine çıkması bir tabunun yıkıldığını gösterir. 'Ürün çok olursa fiyatlar düşük olur' anlayışının tam tersine ürün bol olursa her şey bereketli olur, herkes kazanır. En başta üreticimiz kazanıyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Üreticinin tekrar bahçelere dönmesi, bahçelere bakım yapması, verimin ve üretimin artması son derece hayati bir konudur. Bu açıdan güzel bir durum" dedi.
"İhracatta kısıtlanmalar yaşandı"
Türkiye 'nin en fazla fındık ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerde görülen coronavirüs tehdidinin bütün tarım ürünlerinde olduğun gibi fındığı da etkilediğini anlatan Sevinç, "Fındıkta İtalya , Almanya ve Fransa en büyük müşterilerimizdir. Çin ise son yılların yükselen yıldızı durumundadır. Durum bu ülkelerde iyice zorlaştı. Ancak bu geçici bir durum. İtalya'nın tamamı şu anda karantina altında alınmış durumda. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. İtalya'daki en büyük kullanıcı firma Türkiye'den fındık sevkiyatını durdurdu. Yani İtalya kendi içerisinde bu ürünün hareketini sağlayabilmek, depolayabilmek, üretimini sürdürebilmek mümkün olmadığı için böyle bir karar almış. Bu kervana Almanya ve Fransa'da katılabilir. Bu konuyu artık İtalya fındık almayacak, Almanya fındık almayacak gibi düşünmemek lazım. Ürün bazında herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi Türkiye'den herhangi bir ürün almayacağını söyleyen bir ülke de yok. İtalyan hükümeti İtalya'yı karantinaya almış. Oraya girmek çıkmak sorunlu. Tamamen mevcut konjonktürle alakalı bir durum. Ama bunun ne kadar süreceğini, ne olacağını bilemiyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde başta tarım ürünleri olmak üzere sanayi ürünleri de dahil bütün ürünlerde böyle bir sıkıntı var. Ama bunun tersi de olabilir. Tam tersine bizim ihracatımız patlar, bu mümkün. Fındığa yönelik bir kısıtlama yok. Hiç bir üründe kısıtlama yok. Diğer ürünlerde bildiğim herhangi bir şey söz konusu değil. Ama bizim Irak'a ihracatımız devam ediyor" bilgisini verdi.
"Fiyatlar bir miktar etkilendi"
İhracatta yaşanan kısıtlamaların fiyatları kısa vadede etkileyeceğini de kaydeden Sevinç, "Bu yaşananlar tabi ki kısa vadede fiyatlara etki etmesi, uzun vadeli endişeler oluşturması son derece normal. Bu durum bence Türkiye'deki fındık fiyatlarını çok az etkiledi. Fiyatların etkilenmesini sadece ihracatın kısıtlanmasına da bağlayamayız. Dünyada fiyatı sürekli çıkan bir ürün yok, buna fındıkta dahil. Ama düşmesini arzu etmeyiz. Şu anda düştüğünü söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu" açıklamasında bulundu. - GİRESUN
Fındığın bu sezon altın yılını yaşadığına da dikkat çeken Sevinç "Fındık rekoltesinin oldukça yüksek olmasına rağmen fiyatların 16 liradan 20 liraların üzerine çıkması bir tabunun yıkıldığını gösterir. 'Ürün çok olursa fiyatlar düşük olur' anlayışının tam tersine ürün bol olursa her şey bereketli olur, herkes kazanır. En başta üreticimiz kazanıyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Üreticinin tekrar bahçelere dönmesi, bahçelere bakım yapması, verimin ve üretimin artması son derece hayati bir konudur. Bu açıdan güzel bir durum" dedi.
"İhracatta kısıtlanmalar yaşandı"
Türkiye 'nin en fazla fındık ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerde görülen coronavirüs tehdidinin bütün tarım ürünlerinde olduğun gibi fındığı da etkilediğini anlatan Sevinç, "Fındıkta İtalya , Almanya ve Fransa en büyük müşterilerimizdir. Çin ise son yılların yükselen yıldızı durumundadır. Durum bu ülkelerde iyice zorlaştı. Ancak bu geçici bir durum. İtalya'nın tamamı şu anda karantina altında alınmış durumda. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. İtalya'daki en büyük kullanıcı firma Türkiye'den fındık sevkiyatını durdurdu. Yani İtalya kendi içerisinde bu ürünün hareketini sağlayabilmek, depolayabilmek, üretimini sürdürebilmek mümkün olmadığı için böyle bir karar almış. Bu kervana Almanya ve Fransa'da katılabilir. Bu konuyu artık İtalya fındık almayacak, Almanya fındık almayacak gibi düşünmemek lazım. Ürün bazında herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi Türkiye'den herhangi bir ürün almayacağını söyleyen bir ülke de yok. İtalyan hükümeti İtalya'yı karantinaya almış. Oraya girmek çıkmak sorunlu. Tamamen mevcut konjonktürle alakalı bir durum. Ama bunun ne kadar süreceğini, ne olacağını bilemiyoruz. Aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde başta tarım ürünleri olmak üzere sanayi ürünleri de dahil bütün ürünlerde böyle bir sıkıntı var. Ama bunun tersi de olabilir. Tam tersine bizim ihracatımız patlar, bu mümkün. Fındığa yönelik bir kısıtlama yok. Hiç bir üründe kısıtlama yok. Diğer ürünlerde bildiğim herhangi bir şey söz konusu değil. Ama bizim Irak'a ihracatımız devam ediyor" bilgisini verdi.
"Fiyatlar bir miktar etkilendi"
İhracatta yaşanan kısıtlamaların fiyatları kısa vadede etkileyeceğini de kaydeden Sevinç, "Bu yaşananlar tabi ki kısa vadede fiyatlara etki etmesi, uzun vadeli endişeler oluşturması son derece normal. Bu durum bence Türkiye'deki fındık fiyatlarını çok az etkiledi. Fiyatların etkilenmesini sadece ihracatın kısıtlanmasına da bağlayamayız. Dünyada fiyatı sürekli çıkan bir ürün yok, buna fındıkta dahil. Ama düşmesini arzu etmeyiz. Şu anda düştüğünü söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu" açıklamasında bulundu. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, İtalya, Ekonomi
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