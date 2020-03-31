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Kibar: "Devlet-millet beraberliği ile bu süreci aşacağız"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin emini olarak 24 saat vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Devlet-millet beraberliği ile bu süreci aşacağız" dedi.

31.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Kibar:
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehrin emini olarak 24 saat vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Devlet-millet beraberliği ile bu süreci aşacağız" dedi.

Gurbette yaşayan hemşehrilerine de çağrıda bulunan Başkan Kibar, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve hepimizin bilgisi dahilinde olan korona virüs yayılımının engellenmesi konusunda devletimiz tüm kurumları var gücü ile mücadele etmektedir. Bu mücadelede vatandaşımızın da üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirip, verilen talimatlara uyması gerekmektedir. Siz; ailenizi, sevdiklerinizi ve aile büyüklerinizi, sağlıklı yaşamları için korumamız gerekmektedir. Yaşlılarımıza bu virüs bulaşırsa 'Yaşam mücadelesine yenik düşebilirler' Onlar için! Çok sevdiğimiz büyüklerimizin sağlığı için Ordu 'ya gelmeyi lütfen erteleyin ve olduğunuz yerde kalın. Siz hasta olmadığınız halde kendinizle virüsü taşıyabilir, onlara bulaştırabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin açıklamasına kadar lütfen evinizde kalın, geçici bir süre sabredin, hürmet makamı büyüklerimizin sağlığını tehlikeye atmayın" diye konuştu. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Ordu, Güncel
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