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Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu

Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu.

05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:58Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu
Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturdu.
Kibar Holding açıklamasına göre, Kibar Gönüllüleri yaptıkları projelerle bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu.
Kibar Holding ve Grup şirketleri çalışanları "Kibar Gönüllüleri" çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.
Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar sistematik bir şekilde devam ediyor.
Dezavantajlı okullara destek çalışmaları kapsamında belirlenen ilköğretim okullarının fiziksel ihtiyaçları gönüllüler yardımıyla karşılanıyor.
Ayrıca, Kibar Gönüllüleri; fidan dikimi, çocuk tiyatrosu, meslek tanıtım günleri, çocuk yazarı buluşması, sıfır atık eğitimi ve okul gezileri gibi düzenledikleri birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor.
Yaklaşık 200 gönüllünün katılımıyla 4 bin çocuğa dokunan gönüllüler, yeni yılda daha fazla çocuğun hayatında fark yaratmayı hedefliyor.

Kibar Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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