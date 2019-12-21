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Kibar Grubu'na 3 ödül

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından "en çok ihracat yapan şirketlere" verilen ödüllerin 3 tanesini Kibar Grubu aldı.

21.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:24 Kibar Grubu'na 3 ödül
Çelik İhracatçıları Birliği tarafından "en çok ihracat yapan şirketlere" verilen ödüllerin 3 tanesini Kibar Grubu aldı.
Kibar Holding'in açıklamasına göre, çelik sektörü geçen yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren ve en çok ihracat yapan şirketler, Çelik İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi. Kibar Holding grup şirketleri Posco Assan, Kibar Dış Ticaret ve Assan Panel ihracat performansları dolayısıyla ödüle layık görüldü.
Posco Assan, paslanmaz çelik ihracatı kategorisinde birinci olurken, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ödülü Posco Assan CAO'su Ufuk Özdemir'e takdim etti.
Kibar Dış Ticaret ise 2018 yılı performansıyla profil ihracatı kategorisinde en çok ihracata imza atan ikinci şirket oldu. Kibar Dış Ticaret adına ödülü şirketin Ticaret Direktörü Nezih Kırımlı aldı.
Organizasyon kapsamında ödül alan bir diğer Kibar Grubu şirketi Assan Panel ise, inşaat aksamı kategorisinde üçüncülük elde etti. Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, ödülü Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'dan aldı.

Assan Alüminyum, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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