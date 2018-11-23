Kibariye, "Almanya'dan Salam, Pastırma Alarak Sahneye Çıkmadı" İddialarına Ateş Püskürdü

Şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, önceki gün konser vermek için Almanya'ya gitti. Ancak çiftin kendi istekleri üzerine düzenlenen konsere çıkmadan organizatörlerine sucuk ve salam aldırarak konsere çıkmadan Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Hakkındaki iddialara cevap veren Kibariye, "Seyircilerden parayı almışlar bana para gelmedi çocuğumun ölümünü öpeyim" diyerek sitem etti.

"BENDE KOFTİLİK OLMAZ, DÜRÜST KADINIM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının muhabirlerine açıklama yapan Kibariye, şöyle konuştu: "İyi değilim. Dortmund'da konsere gitmiştim. Koftilik yok ben dobracı kadınım. Karşılandık diye sevindik karnımızın aç olduğunu söyledik götürdü ama kaşıkla verdi kepçeyle aldı. Gücüme gittiğim için çok ağladım. Otelde bir yığın köpekle aldık. Sabaha kadar uyuyamadım kirpiğimi kapatamadım.

"PARAM GELMEDİ, ÇOCUĞUMUN ÖLÜMÜNÜ GÖREYİM, "

Sonra sahne için hazırlandım biz önceden param gelsin çıkacağım diye anlaştım. Param gelmedi bende olmaz böyle şey dedim. Sonra organizatörler Bülent ve Şevket ikisi sahneye çıkmam için müdahale ettiler. Sonra arbede oldu bende çok korktum. Param gelmedi seyircinin parasını da almışlar çocuğumun ölümünü göreyim. Ben delikanlı kadınım. Ben 2 kişiye de 10 kişiye de çıkarım ama orada yaşanan olaylardan dolayı ben panik yaptım korktum. Onlardan özür dilerim.

"SUCUK VE PASTIRMAYI KENDİ PARAMIZLA ALDIK"

Bülent Bey bizimle markete geldi. Ben arabada oturdum Ali benden para istedi bende verdim Ali de gitti sucuk ve pastırmasını da sosisini de aldı. Sizin paraya ihtiyacınızı olduğunu düşünseydim ben size verirdim.

"ALLAH'TAN KORKUN BE"

Ben kimsenin kul hakkına girmedim. Çok ayıp sizi kınıyorum yazıklar olsun. 4-5 kişiye de böyle yapılmış Sibel can güllü ve ebru yaşar da paralarını alamamışlar. Halkla beni aramı kötü yapmaya çalıştılar. Allah'tan korkun be!"

"KOCAN PARALARI TOPLADI, SEN SAHNEYE ÇIKMADIN"

Kibariye'nin açıklamalarının ardından video ile hakkında iddialara cevap veren organizatör, "Sen (Kibariye) önce kendi kocanı yargıla sonra bana hesap sor bende kimsenin parası kalmaz. Yazıklar olsun. O kadar insanın giriş parasına tenezzül etti. Kocan paraları topladı sen sahneye çıkmadın o paraları niye geri vermedin. Sizin cebinizde beş kuruş paranız yoktu. kocan 500 euro için ben gün içinde 10 kere aradı." dedi.