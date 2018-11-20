Kibariye, Konserini Düzenleyen Organizatöre Salam, Sucuk Aldırıp Sahneye Çıkmadı

Şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, önceki gün konser vermek için Almanya'ya gitti. Ancak çiftin kendi istekleri üzerine düzenlenen konsere çıkmadan organizatörlerine sucuk ve salam aldırarak konsere çıkmadan Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

"KONSERDE ÖNCE SALAM, SUCUK, KAVURMA ALDIRDILAR"

Kibariye önceki gün Almanya Dortmund'daki konser için yola çıktı. Uçakta epey keyifli olan Kibariye, Instagram hesabından hayranlarına seslenmişti. Fakat şarkıcının güle oynaya gittiği konser gerçekleşemedi. Nedenini Kibariye'nin organizatörü Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. Organizatör açıklamasında şunları söyledi: "Kibariye ve eşi uçaktan indiler. İner inmez 'Bizi Türk marketine götür. 200 euro ver' dediler. Neyse verdim, sonra 8 kangal sucuk, salam, sosis aldılar. Yedi kutu yaprak çay ve daha bir sürü şey aldılar. Ardından konser alanına gittik.

"ALİ, KAPIYA ADAMINI DİKİP KONSER PARALARINI TOPLADI"

Ali Küçükbalçık konser yerinde kapının önüne adamını dikti ve bilet paralarını topladı. Sonra geldi bana 'Çok az kişi var, Kibariye konsere çıkmayacak' dedi. Ben de Kibariye'ye 'Senin adın önemli, böyle bir şey yapma' dedim ama o beni değil eşini dinlemeyi tercih etti. Bilet paralarını alıp kaçtılar. Sonra dönüş uçak biletlerini iptal etmişler."

"KONSER ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİLER"

Kibariye ise çıkmadığı konser programının ardından Instagram hesabından organizatörünün şartları yerine getirmediğini ifade ederek şöyle bir paylaşımda bulundu: "Dortmund konserimi üstlenmiş olan Avrupa'da organizasyon işleri yapan Cevdet Genç ve Bülent Alkan ile konser anlaşması yapmışımdır. Yapılan anlaşmamızdaki konser şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı siz sevenlerimden özür dileyerek konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Mağdur olan seyircilerim için başka bir anlama sağlayarak en kısa zamanda Dortmund'da yerine getiremediğim konseri yenileyeceğim siz sevenlerime duyurmak istiyorum."