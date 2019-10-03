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Kibariye'nin eşi hakkında bomba iddia: Başka bir kadınla imam nikahı kıydı

Geçtiğimiz günlerde sarışın bir kadınla görüntülenen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Küçükbalçık'ın başka bir kadınla dini nikah kıydığı iddia edildi.

03.10.2019 16:55

Kibariye'nin eşi yine magazin programlarının gündeminde yer aldı. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın başka bir kadınla dini nikah kıydığı iddia edildi.

İMAM NİKAHI KIYDI

Bugün magazin programlarında, yine Kibariye ve eşi gündem oldu. Önceki gün başka kadınlarla görüntülen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık için bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Küçükbalçık'ın, Gamze isminde Adana'da ikamet eden bir kadına imam nikahı kıydığı iddia edildi. Küçükbalçık'ın, İstanbul'dan Gamze Hanım için bir ev de tuttuğu da iddialar arasında yer aldı.

Kibariye'nin eşi hakkında bomba iddia: Başka bir kadınla imam nikahı kıydı

Kibariye, Magazin

YORUMLAR(21)
46:Aman bızene
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#YORUMCU:Defalarca söylediler kocan seni aldatıyor senin paranı kullanıyor onunla bununla yiyor ne dedi kocam o benim alan memnun veren memnun banane :)
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DAŞŞŞ:kızda güzelmiş taşş taşşş
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KÖYLÜ MURTAZA:Neden bağırıp çığırırsınız . Adam , Allah katında nikah akdini yapmış , hanımı da seslenmiyor bize ne oluyor ? Allah , mutlu ve bahtiyar etsin Ali kardeşim . Bir yastıkta kocarsınız inşallah . . . Boy , boy bebeler bekliyoruz . En az dört , altı da olsa fena olmaz. Hadi çalışmalara başla .
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ESMA:Kadin adamdan daha da igrenc. Adamda kadindan. Evli oldugunu bile bile nasil bu rezilligi kabul ediyorlar. Heryerde ahlaksitlik. Igrenclik. Dünyanin sonu görünüyor.
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FB18:bunlar kendinden 30 yaş küçük adamları bulup hep kendilerinin olacağını zannediyorlar
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VATANDAŞ:kibariye nin midesi geniş sorun yok yahu
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ADMAN:Kocasi ayip etmiste, nisanlanan kadinin hic mi gühahi yok kocaman ayip etmis. Hic utanma, arlanma kalmamis, ar namus tertemiz olmus.
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MORİNA:şiföööööööööööööööööööööööööööör
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KILÇIK:Genç adam veya kadın alırsan sonucunu peşinen kabullenmişsin demektir. Her şey dengi dengine. .
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