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Kıbrıs açıklarında, bottaki 12 kaçak göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'TCG Bozcaada' korveti sayesinde, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, kaçak göçmen botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

17.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:26Kıbrıs açıklarında, bottaki 12 kaçak göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'TCG ' korveti sayesinde, Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, kaçak göçmen botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden TCG Bozcaada korvetimiz, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, düzensiz göçmen botundaki 12 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Bozcaada, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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