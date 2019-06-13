13.06.2019 19:49
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- Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası

- Kıbrıs adasında ilk bir ilk Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında cinayet zanlıları takasıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ilk kez resmi olarak karşılıklı suçlu iade takası gerçekleşti.

- Kıbrıs adasında ilk bir ilk
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında cinayet zanlıları takası
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ilk kez resmi olarak karşılıklı suçlu iade takası gerçekleşti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmış isimlerinden seramik resim ve heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde cinayete karışan zanlılar sahte pasaport ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçmış ve daha sonra KKTC polisi tarafından yapılan operasyonda tutuklanmıştı. Gürcistan uyruklu 4 cinayet zanlısı 2 tarafın polis güçleri ve Birleşmiş Milletlerin aracılığı ile Türk-Rum polislerince geniş güvenlik önlemleri altında teslim edildi.
KKTC ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ilk resmi takas Takas Ledra Palace sınır kapısında ara bölgede yapıldı.
Barış Gücü gözetiminde yapılan takasta iskele ilçesinde Hasan Işık Özgöçmen cinayetinin zanlısı Pakistanlı Muhammed Salman, siyah bir araç ile sınır Türk tarafına getirildi. Burada Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan zanlı Salman ekip otosuna bindirilerek merkeze götürüldü. Muhammed Salman'ın karşılığında Kıbrıs'ın güneyinde 'Rus mafyası' Limasol lideri Ernesto Leonidi'yi öldürüp Tatlısu'ya kaçmakla suçlanan ve tasarruflarında 4 tabanca ve mermi ile yakalanan 4 cinayet zanlısı teslim edildi.
Ledra Palace sınır kapısında açıklama yapan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen, yapılan değişimin önemli olduğunu söyledi. Önen, "Birleşmiş Milletler Barış Gücünün aracı ile yapılan görüşmede karşılıklı iade mümkün olmuştur. Böylelikle suçluların adaletin önüne çıkarılması mümkün olmuştur" dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, cinayet zanlılarının karşılıklı iadesiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Özersay, "Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık" bilgisini paylaştı.
Rum tarafında işlenmiş bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısların da aynı şekilde BM aracılığıyla Rum tarafına teslim edildiğini belirten Özersay, "Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Özgöçmen, 30 Eylül'de Iskele ilçesinde bir ormanlık alanında ölü bulunmuştu. Çayönü'nde 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Hasan Işık Özgöçmen cinayetiyle ilgili aranan şahsın Ekim ayında Limasol'da yakalandığı açıklanmıştı.- Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası
Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

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