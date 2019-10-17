Ahmet Çakar, kendisi için kampanya yapanlara meydan okudu: Hadi beni Kıbrıs'a almayın da göreyim

Ahmet Çakar, Türkiye'nin Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra isim vermeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı işaret ederek, "Kaan Ayhan'ın golü o beyefendiye girsin" demişti. Çakar, kullandığı ifadeler sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve sosyal medyada tepki toplamıştı.

Ahmet Çakar konuyla ilgili olarak haberler.com'a yaptığı açıklamada,"Ben dediklerimin sonuna kadar arkasındayım hatta az bile söyledim. Şehit kanıyla kurulmuş KKTC'nin Cumhurbaşkanı böylesine yanlış, böylesine sorumsuz, böylesine hatalı konuşamaz. Eğer o koltukta oturuyorsa eğer orada bir devlet varsa bunu şehirlerimize borçlu..."dedi.

"OTURDUĞU KOLTUĞU VE YEDİĞİ EKMEĞİ 1974 BARIŞ HAREKATINA BORÇLU"

Çakar, "Kaan Ayhan'ın golü o beyefendiye girsin" sözüyle ilgili olarak,"Attığım gol ona girsin derken pek tabi ki mesaj olarak girmesine söyledim. Ülke olarak kenetlenmişiz. 40 yıldır başımıza bela olmuş terörü temizlemek için tüm ülke seferber olmuşken çıkıp abuk subuk konuşamaz. O topraklar onu büyüttü. Anası o topraklarda onu emzirdi, o topraklarda ekmeğini yedi. 1974 Barış Harekatı olmasaydı adı Mustafa Akıncı değil M. Akinyanis olacaktı. Neymiş efendim barış ile çözmek gerekirmiş. Harekattan önce rahmetli Turan Güneş, Ecevit'in talimatı ile Cenevre'de münazaralarda bulundu, sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı, Tabip Binbaşı'nın ailesinin katledilişini hatırlıyor mu? Ne çabuk unuttu. Oturduğu koltuğu ve yediği ekmeği 1974 Barış Harekatı'na borçlu olduğunu... KKTC'ye saygımdan o şahısla ilgili ancak bu kadar konuşabiliyorum."ifadelerini kullandı.

"İLK UÇAKLA KIBRIS'A GELİRİM"

Sosyal medyada kendisi ile ilgili KKTC'ye alınmaması yönünde yapılan kampanya hakkında Ahmet Çakar,"İstenmeyen adam ilan edilecekmişim, hadi edin de göreyim. İlk uçakla Kıbrıs'a gelirim. Hadi beni almayın da göreyim. Gerekçe olarak Mustafa Akıncı'nın yaptığı sorumsuz açıklamalarını eleştirmemi göstereceğim"dedi.

ÖZERSAY: DEVLETİ YIPRATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ahmet Çakar'ın açıklaması sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'ne ya da bu halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye'deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesimlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir." ifadelerini kullandı.

"ALINAN SONUÇ SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTIR"

KTSYD'inden yapılan açıklamada Ahmet Çakar'ın eleştiriyi hakarete vardırdığı vurgulandı. KTSYD açıklamasında "Fransa-Türkiye maçı Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de büyük bir heyecanla takip edilmiş ve alınan sonuç bu topraklarda da sevinçle karşılanmıştır. Böylesi bir ortamda KKTC Devleti'nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı'nı itibarsızlaştıracak hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar isimli spor yorumcusuna sporun birleştirici yönünü hatırlatmak ve neticesinde tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayacak çirkin sözlerinden dolayı kınamak ihtiyacı hissediyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Çakar, Türkiye'nin Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra isim vermeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı işaret ederek, "Kaan Ayhan'ın golü o beyefendiye girsin" demişti.