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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya verildi

Artvin'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya ve beratı verildi.

26.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:01 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya verildi
'de, Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya ve beratı verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Düzenlenen tören İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başladı. Konuşmalarla devam eden törende Vali Yardımcısı Cevdet Uyanık, Gazilerin yaşayan tarihimiz olduğunu belirterek "Bu gün burada bu konuşmaları yapabiliyorsak gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde yapıyoruz. Gazilerimiz bizim yaşayan tarihimizdir. Onlara sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Bu şerefli onurlu madalyayı taşımanın onurunun bir başka olduğunu vurgulayarak "Ülkemiz için canını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. İlimizde 60 şehit yakını 83 gazimiz bulunmaktadır 55 gazimiz Kıbrıs Gazimizdir. Daha önce 22 gazimize Garnizon Komutanlığımızda madalya tevcih töreninde madalyalarını takdim etmiştik şuanda 28 tane madalyamızı da takdim edeceğiz. Bu şerefli onurlu madalyayı taşımanın onurunun bir başka olduğunu düşünerek hepinizi tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Şükrü Albüyük, bu bayrak için, birlik ve beraberce yaşamak adına 45 yıl önce olduğu gibi bugün de savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten Kıbrıs Barış Harekatı videosunun izlendi. Videodan sonra 28 gaziye, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve beratı takdim edildi.

Törene Artvin Vali Yardımcısı Cevdet Uyanık, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Bahtiyar Yılmaz, gazi ve gazi yakınları katıldı. - ARTVİN

Artvin, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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