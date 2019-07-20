Haberler» Güncel» Haber

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla 170 Kıbrıs gazisi tarafından yürüyüş düzenlendi.

20.07.2019 20:08 Kıbrıs Barış Harekatı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla 170 Kıbrıs gazisi tarafından yürüyüş düzenlendi.
Tayfur Sökmen Bulvarı'nda toplanan ve mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Anıt Alanı'na yürüyen gaziler, burada anıta çelenk bıraktı.
Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, tüm şehitleri saygıyla andığını söyledi.
Bakır, gazilerden, barış harekatının anısına verilen madalyalarını gururla taşımalarını istedi.
Konuşmaların ardından şiirler okunup, mehter takımı gösterisi izlendi.
Programa İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
İskenderun, Kıbrıs, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:24   Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonu: 4 gözaltı
21:24   Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan hakkındaki iddialar
21:23   Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin eşini ziyaret etti
21:22   Manisa'da balıkçı teknesi alabora oldu
21:21   Çekmeköy'de 5 katlı binada yangın
21:19   Tanker krizinde kritik görüşme! İki ülkenin bakanı telefonla görüştü
21:19   KKTC'de Mehteran coşkusu