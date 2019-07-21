Haberler» Güncel» Haber

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

21.07.2019 18:45 Kıbrıs Barış Harekatı
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi Ergül Giritli ile sohbet eden Acar, "Gazilerimiz, vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusunun kutsal değerleridir. Sizlerin her zaman yanındayız. Zaman zaman da sizleri ziyaret edip, sorunlarınızı paylaşıyoruz." dedi.
Acar, gazilerin ve şehit yakınlarının birer emanet olduğunu vurgulayarak, özel günlerde ziyaret edilmeleri gerektiğini kaydetti.
Vatandaşların mahallelerinde, köylerinde, bölgelerinde oturan gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etmelerinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Acar, acıların birlik ve beraberlikle azalacağının altını çizdi.
Kıbrıs gazisi Ergül Giritli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:10   Gölde boğulan 2 kuzen toprağa verildi
20:10   7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)
20:10   Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi
20:06   SPOR Beşiktaş - Kocaelispor maçından görüntüler
20:06   Edirne'de otomobil duvara çarptı 4 ölü, 2 yaralı
20:05   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
20:04   Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)