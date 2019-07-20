Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü - Geçit töreni

Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü münasebetiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı
Akıncı tarafından askeri birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam etti.
Yavuz Çıkarma Plajı'ndan tören alanına atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs
Türk halkının bağımsızlığını simgeleyen bayrakları öperek alan Akıncı, atletleri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği KKTC'de, Fazıl Küçük Bulvarında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla KKTC'ye gelen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurum temsilcileri ile farklı ülkelerden konuklara teşekkürlerini iletti.
Daha sonra törene katılan birlikler geçiş düzenledi.
Tören, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisinin ardından son buldu.
Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, TBMM'den temsilciler ile askeri erkan katıldı.