Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "20 Temmuzları ve nedenlerini irdelerken aslında toplumumuzun önemli bir bölümüne yaşamadıkları bir dönemi de anlatmış oluyoruz. Yaşamış olanlara da o günleri bir kez daha anımsatıyoruz." dedi.

Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü münasebetiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından askeri birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam etti.

Yavuz Çıkarma Plajı'ndan tören alanına atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını simgeleyen bayrakları öperek alan Akıncı, atletleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla KKTC'ye gelen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurum temsilcileri ile farklı ülkelerden konuklara teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği 20 Temmuz 1974'ün üzerinden tam 45 yıl geçtiğini, o günlerde dünyaya gelen çocukların bugün artık 45 yaşında olduğunu anımsatan Akıncı, bu yaşta ve daha genç olan insanların toplumun neredeyse üçte ikisine yakın bölümü oluşturduğuna işaret etti.

Akıncı, "Bu nedenle 20 Temmuzları ve nedenlerini irdelerken aslında toplumumuzun önemli bir bölümüne yaşamadıkları bir dönemi de anlatmış oluyoruz. Yaşamış olanlara da o günleri bir kez daha anımsatıyoruz." şeklinde konuştu.

Akıncı, 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"15 Temmuz tarihi ise bir değil iki nedenle önemli bir gün haline geldi. 15 Temmuz 1974 tarihi, faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs'taki Nikos Sampson gibi iş birlikçileri ile Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için gerçekleştirdikleri darbenin günüdür. Öte yandan 15 Temmuz 2016 tarihi, Türkiye'de sivil yönetime karşı girişilen başarısız askeri kalkışmanın tarihidir. 15 Temmuz 1974'te yer alan Enosis amaçlı darbe, TSK'nin Kıbrıs Türk mücahidi ile omuz omuza verdiği mücadele sonrasında amacına ulaşamadı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ise Türk halkının sokaklarda tanklara karşı vücudunu siper etmesi sayesinde başarısız oldu."

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ve tüm kurumlarıyla darbe gecesi yaşanırken Türkiye'de sivil yönetimden ve demokrasiden yana açık tavır aldığını anımsatarak, "Bugün de en büyük arzumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi ve halkının en müreffeh noktaya ulaşmasıdır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta 15 Temmuz darbesi amacına ulaşabilseydi, Ada'nın Yunanistan'a bağlanacağının çok açık gerçek olduğunu belirten Akıncı, 20 Temmuz günü TSK'nin Kıbrıslı Türk mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri harekatın, Enosis'i (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) engellediğini ve iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Yıllardır var olan bu altyapı üzerinde bir gelecek inşası için uğraş içinde olunduğuna değinen Akıncı, 2004 referandumu ve 2017 Crans Montana konferansında çözüme ulaşmak açısından yakınlaşılan dönemler olduğunu hatırlattı. Akıncı, "Ne var ki her iki durumda da sonuca ulaşılamamıştır. Rum liderliğinin olumsuz tavırları buna olanak vermemiştir." şeklinde konuştu.

"Rum liderliğine bir öneride bulundum"

Akıncı, bugün gelinen durumun özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları nedeniyle gergin bir hal aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tırmanmakta olan durumu dikkate alarak ve iş birliği yoluyla çözüme giden süreci kısaltmak amacıyla Rum liderliğine bir öneride bulundum. Esasen 2011 yılında da Rum tarafını ortaklaşmaya teşvik eden öneriler sunulmuştu. Şimdi ise ortak komite kurulması fikrini geliştirip güncelleyerek ve detaylandırarak hükümet ve Türkiye yetkilileri ile istişare ederek 9 maddelik bir öneri halinde sundum. Önerimizin özü tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmektedir. Madem ki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk."

Akıncı, Rum tarafının bu öneriyi reddettiğini, Kıbrıs'ın tek uluslararası tanınmış sahibi kimliğini istismar ederek, eşitliğe ve ortaklaşmaya yanaşmadıklarının altını çizerek, "Bu durumda bize ve Türkiye'ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak anlayışlar ve iş birliği sergileyerek, Ada'nın, denizlerin ve bölgenin birbirini dışlamadan, tüm tarafların yararlanacağı huzur ve istikrar bölgesi haline dönüştürülebileceğine söyledi.

Bu yöndeki anlayışı ve görüşleri sürdürmekte kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Ada'da da bölgede de barış, huzur ve istikrar istediğini dile getirdi.

"Bunun sağlanmasının yolunun elbette güçlü olmaktan ve meşru haklarımızı korumanın kararlılığından geçtiğinin de bilincindeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu sağlamak için ise her açıdan güçlü ekonomisi ve demokrasisi ile ileri bir toplum ve devlet olma çabalarının süreceğini belirtti.

Uluslararası toplum nezdinde de girişimlerinin devam edeceğine değinen Akıncı, Rum tarafının reddettiği önerileri uluslararası topluma da ilettiklerini, Birleşmiş Milletlerin (BM) de Avrupa Birliği'nin (AB) de bu önerilerden haberdar olduğunu anımsattı.

Rum tarafına sunulan öneriler öncesinde, BM Genel Sekreterine son durum hakkındaki görüşlerini içeren mektup gönderdiğini hatırlatan Akıncı, diplomatik kanalları sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin beklentisi buluşmanın en erken zamanda gerçekleşmesidir"

Rum lider Nikos Anastasiadis ile yakında bir araya geleceğini, Rum liderden açıklık beklediğini söyleyen Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Rum Lider Anastasiadis ile de geçirdiği talihsiz kaza sonrası iyileşir iyileşmez görüşeceğiz. BM Genel Sekreteri'ne (Antonio Guterres) yazdığım mektupta beşli bir gayriresmi toplantı için girişim üstlenmesini talep etmiş bulunuyorum. Türkiye'nin beklentisi de böylesi bir buluşmanın en erken zamanda gerçekleşmesidir. Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz. Gelinen noktada artan sayıda Rum toplum mensuplarının da arzularının bu yönde geliştiğini görmekteyiz. Sayın Rum lider ne istiyor? Amacı ne? Kıbrıs'ta nasıl bir gelecek öngörüyor? Farklı ortamlarda farklı söylemler dönemi artık bitmelidir. Kapalı ortamlarda bazen iki devlet, sırasında konfederasyon, bazen açıktan gevşek federasyon, bir başka gün merkezi olmayan federasyon, sonrasında başkanlık sistemi yerine parlamenter sistem, dönüşümlü başkanlık yerine dönüşümlü başbakanlık söylemleriyle bulanıklık yaratmıştır. Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir? Rum tarafı artık karar vermelidir."

Barışın tesisi için çalışmaya tüm güçleriyle devam edeceklerini vurgulayan Akıncı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin en önemli ilkeleri olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra törene katılan birlikler geçiş düzenledi.

Tören, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisinin ardından son buldu.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, TBMM'den temsilciler ile askeri erkan katıldı.