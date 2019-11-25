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Kıbrıs, Berlin'de üçlü görüşmede masaya yatırılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün Kıbrıs sorununa çözüm aramak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de biraraya geliyor.

25.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:24Kıbrıs, Berlin'de üçlü görüşmede masaya yatırılıyor
Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün sorununa çözüm aramak amacıyla Almanya'nın başkenti 'de bir araya geliyor. Guterres'in daveti ve ev sahipliğinde yapılacak üçlü toplantı Adlon Hotel Kempinski'de gerçekleşecek. Gazetecilerin sorularını cevaplayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Arzumuz ve niyetimiz buradan Kıbrıs'a güzel iletebilmektir." dedi.

Akıncı insanların, toplumların, ülkelerin artık bir araya gelip iş birliği yaparak barış içinde gelişebileceklerine ve çok daha ileriye gidebileceklerine işaret etti. Kıbrıs konusunda bir yol haritası üzerinde konuşacaklarını ifade eden Akıncı, "Kıbrıs'taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri bölgeyle olan Avrupa ile olan ilişkileri daha iyiye gider. Bugün kriz nedeni olan doğal gaz olayı iş birliğinin bir unsuru haline gelebilir, ortak zenginliğin unsuru haline gelebilir. Kıbrıs'ta da genç kuşaklar geleceğe daha umutla bakabilirler." şeklinde konuştu.
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Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Berlin, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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