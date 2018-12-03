Kıbrıs Gazi Son Yolculuğu Uğurlandı

Karaman
'da hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Karaman'da 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Altay
için Musalla Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Altay'ın yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Altay'ın cenazesi Hamidiye
Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa veridi. - KARAMAN
Mustafa Altay,Karaman,Kıbrıs
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25