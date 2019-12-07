Haberler » Güncel » Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni' düzenlendi - Haber

Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni' düzenlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü tarafından "Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni" düzenlendi.

07.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:05Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni' düzenlendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından " Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını, Iğdır Valisi Enver Ünlü yaptı. Vali Ünlü, Türkiye'nin Kıbrıs başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde destanlar yazdığını belirterek "Kıbrıs Türk halkı asli unsuru olduğu Kıbrıs adasında hürriyet içerisinde sonsuza dek yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'da ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmayı sürdürecektir" dedi.

Törende Milli Mücadele Madalyası verilen gazilerden Mehmet Berkil, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda büyük fedakarlıklar yapıldığını söyleyerek, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi oldum. Bugün burada böyle bir tören düzenlenerek bize bu madalyayı verdiler. Bizleri unutmadıkları için çok mutluyuz" dedi.

Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni'ne Iğdır Valisi Enver Ünlü, kamu kurum amirleri, Kıbrıs gazileri ve gazi yakınları ile birçok vatandaş katıldı. - IĞDIR

Kıbrıs, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46 Otizmli çocuklar yararına konser - Haber
11:46 ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1) - Haber
11:46 Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek - Haber
11:45 Kartal'da 26 katlı binada yangın - Haber
11:40 Topalcık engelli öğrencileri ziyaret etti - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
7.12.2019 11:56:35