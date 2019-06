Kıbrıs Gazileri, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı

MERSİN (İHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri 45 yıl sonra 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' ile onurlandırdı. Mersin'de de bugün 43 Kıbrıs Gazisi, düzenlenen törenle madalyalarını alırken, toplam 552 gaziden geri kalanlara da ilçelerde düzenlenecek törenlerle madalyaları verilecek.



Mersin Valiliği koordinasyonunda, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü işbirliğinde Kıbrıs gazileri için 'KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen törene KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ev sahipliği yaparken, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile il protokolü ve aileleri, gazileri yalnız bırakmadı.



Mersin genelinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan toplam 552 Kıbrıs Gazisi için madalya ve berat hazırlanırken, bugün gerçekleştirilen törende, Mersin merkezde yaşayan 43'üne madalyaları takdim edildi. İlçelerde yaşayan gaziler ise madalyalarını, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenlerle bulundukları yerlerde alacaklar.



"Kıbrıs Barış Harekatı, Türk savaş tarihine altın bir sayfayla eklenmiştir"



Bugün gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Kıbrıs Türk'ünün can ve mal güvenliğini sağlamak, yok olmalarını önlemek ve Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasına mani olmak amacıyla 20 Temmuz 1974'te, Türk ordusunun 37 bin 500 Mehmetçik ile Barış Harekatı'na katılmak için adaya çıktığını anımsattı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklerin, üstün cesaret ve kahramanlık göstererek büyük bir zafere imza attıklarını vurgulayan Cındız, "Bu büyük kahramanları selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı, bundan önce atalarımızın yapmış oldukları kahramanlık savaşlarında olduğu gibi Türk savaş tarihine altın bir sayfayla eklenmiştir. Kıbrıs'a barış getirilmiştir. Bugün Kıbrıs adasında kendi bayrağı altında yaşayan büyük Kıbrıs Türk Devleti mevcuttur. Bizler de görevimizi şerefimizle yerine getirmenin gurur ve sevinciyle 45 yıl sonra yüce milletimiz adına bu madalyayı almanın gurur ve sevincini yaşamaktan ve çocuklarımızı böyle onurlu bir madalya ile taçlandırmaktan mutluyuz" dedi.



"Bizler bugün nefes alıyorsak bunu, hayatını vatan için feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"



KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için Türkiye'nin farklı illerinde madalya tevcih törenleri düzenlendiğini söyledi. Mersin'de de bu töreni gerçekleştirmekten son derece gururlu, kıvançlı ve heyecanlı olduğunu belirten İnanıroğlu, gazilerin bu madalyaları uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, "Biz Kıbrıslı Türkler de bundan 45 yıl önce Türk askerinin adaya gelmesini 11 yıl özlemle bekledik. Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi ve Türk askerinin adaya gelmesi sonucunda, Doğu Akdeniz'de stratejik öneme sahip Kıbrıs, bir Rum adası olmaktan ve Yunanistan'a bağlanmaktan kurtulmuştur" diye konuştu.



Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana 45 yıl geçtiğini dile getiren İnanıroğlu, o günden bu yana Kıbrıslı Rumlar ve uluslararası toplumun her alanda uyguladığı ambargolara rağmen laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan KKTC'nin, Anavatan Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğinin altını çizdi. "Anavatan Türkiye ile birlikte cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız diyen İnanıroğlu, gazilere seslenerek, şunları söyledi:



"Bizler bugün nefes alıyorsak, hayatta kalmışsak ve camilerimizden ezan sesi duyuluyorsa bunu, hayatını vatan için feda eden aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçluyuz. Sizlerin yeri biz Kıbrıslı Türkler için ayrıdır. İyi ki varsınız kahraman gazilerimiz. Bugün sizlere 45 yıl sonra takdim edilen madalya, bizim sizlere vefa borcumuzdur. Şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar dua etsek onların haklarını asla ödeyemeyiz. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın ve sizleri başımızdan eksik etmesin."



"Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan tüm kahramanları şükranla, minnetle yad ediyorum"



Vali Su ise konuşmasında, bugün gazilerle birlikten olmaktan ve bu onuru yaşamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Su, "Devletimiz ve yüce milletimiz, tarih boyunca her zaman mazlumun, mağdurun, insan ve hak ve hürriyetlerinin yanında yer almış, her zaman insan onurunun yücelmesi, çiğnenmemesi için gayret sarf etmiş ve bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir. 1974 yılında da Kıbrıs'taki Türk halkına yapılan baskı, zulüm ve yok etme planlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak garantörlük hakkımızı kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdik, Kıbrıs Türk halkını zulüm ve baskıdan kurtararak, onlara bağımsızlığını, özgürlüğün teslim ettik. O harekatta görev alan tüm kahramanları huzurlarınızda şükranla, minnetle yad ediyorum. Tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve millet olarak her zaman mağdurların, mazlumların yanında yer alacağız; her zaman insan onurunu yüceltmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dünyada huzur ve barışın tesisi için gayretlerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Başkonsolosumuza, bu güzel milli mücadele madalyaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz, Başkan Seçer ve Başkonsolos İnanıroğlu, 43 Kıbrıs Gazisine Milli Mücadele Madalyalarını takdim etti. Törenin ardından gaziler ve aileleri için kokteyl düzenlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA