Haberler » Güncel » Kıbrıs gazileri unutulmadı - Haber

Kıbrıs gazileri unutulmadı

Dalaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

28.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:56Kıbrıs gazileri unutulmadı
Dalaman'da Kuzey Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Dalamanda Kaymakam Ali Güldoğan önderliğinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, ilçe Kaymakamı Sayın Ali Güldoğan tarafından takdim edildi.

Kaymakam Ali Güldoğan,Gazilik ve Kıbrıs Barış Harekatına ilşkin bir konuşma yaptı. - MUĞLA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ali Güldoğan, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 Akçakale'deki havan saldırısında şehit olan Tekin son yolculuğuna uğurlandı
17:47 Çavuşoğlu'ndan, Macron'un Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesine yanıt
17:46 Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması
17:46 "Özel Yetenek Sınavı" raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
17:42 Terörden temizlenen bölgeler için güvenlik çalıştayı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
19:35 Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım
28.11.2019 17:48:11