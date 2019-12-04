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Kıbrıs gazileri unutulmadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için milli mücadele madalyası ve beratı tevcih töreni yapıldı.

04.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:01Kıbrıs gazileri unutulmadı
'nın ilçesinde, Barış Harekatına katılan gaziler için milli mücadele madalyası ve beratı tevcih töreni yapıldı.

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdür Vekili. Fikriye , Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Garnizon Komutanı Albay Sacit Sabuncu, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ve İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı katıldı. Törende konuşan Gemlik kaymakamı Yaşar Dönmez, Türklerin tarih boyunca gerçekleştirdiği fetihlerde yayılmacılık yapmadığını, fethettikleri yerleri sömürmediklerini, oraların büyümesine ve gelişmesine katkı vererek huzur ve barış ortamını sağladıklarını söyledi. Kıbrıs'ta da insanların barış içinde yaşarken bir takım odaklar sebebiyle iş karışıklıklar yaşandığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta barışı yeniden tesis ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve berat belgeleri takdim edildi. Kıbrıs'ta görev yapmış olan gaziler İskender Kurtuluş, Turgut Çimen, Hasan Hüseyin Erman, Necati Karakuş, Nevzat Kırmacı, Erol Dikmen, Salih Albar, Rıza Dalgaç, Nevzat Aydın, Celali Aksu, Salih Akın Topuzakman, Galip Aşık, Sedat Dörtpınar, Suat Gökdoğan, Necdet Melikoğlu, Feti Özdemir, Mehmet Ali Gür, Kadem Güneş, Şaban Önder ve İzzet Polat'a madalya ve beratları Kaymakam Dönmez, Müdür v. Fikriye Aydın, Tank. Alb. Sabuncu, Bşk. Yrd. Demir ve Başsavcı Ülger tarafından verildi. Vefat eden gazilerin madalyaları ailelerine takdim edildi. - BURSA

Gemlik, Kıbrıs, Aydın, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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