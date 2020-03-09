Kıbrıs gazilerinden hayatta kalan son generale Devlet Övünç Madalyası verildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Gazisi emekli Orgeneral Adnan Doğu'ya Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.
09.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Gazisi emekli Orgeneral Adnan Doğu'ya Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.
Kıbrıs Barış Harekatının general rütbesiyle hayatta kalan son gazisi 94 yaşındaki Adnan Doğu Paşaya, KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar tarafından Devlet Övünç Madalyası sunuldu.
Eşi Nur Doğu, oğlu Olgun Doğu ve torunu Kaan Doğu ile başkonsolosluk binasına gelen Adnan Doğu, Başkonsolos Çınar ve başkonsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.
Kıbrıs'taki anılarını anlatan Doğu Paşa, "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.
Başkonsolos Seniha Çınar da Doğu Paşaya madalyayı takmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugün KKTC başkonsolosluğu varsa bunun nedeni gazilerimiz, şehitlerimiz, sizin gibi paşalarımızdır. Tarif edilemez bir onur benim için, bu madalyayı verme onuru. Kendisine ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerin tarif edemeyeceği bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Barış Harekatının general rütbesiyle hayatta kalan son gazisi 94 yaşındaki Adnan Doğu Paşaya, KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar tarafından Devlet Övünç Madalyası sunuldu.
Eşi Nur Doğu, oğlu Olgun Doğu ve torunu Kaan Doğu ile başkonsolosluk binasına gelen Adnan Doğu, Başkonsolos Çınar ve başkonsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.
Kıbrıs'taki anılarını anlatan Doğu Paşa, "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.
Başkonsolos Seniha Çınar da Doğu Paşaya madalyayı takmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugün KKTC başkonsolosluğu varsa bunun nedeni gazilerimiz, şehitlerimiz, sizin gibi paşalarımızdır. Tarif edilemez bir onur benim için, bu madalyayı verme onuru. Kendisine ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerin tarif edemeyeceği bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul, Kıbrıs, Güncel
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