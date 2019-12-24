Haberler » Güncel » Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi - Haber

Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisi için Antalya'da tören düzenlendi.

24.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:16 Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi
Kuzey Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisi için 'da tören düzenlendi.
Serik Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, daire müdürleri, gaziler ve yakınları katıldı.
Törende konuşan Kaymakam Kurdoğlu, Kıbrıs'ın konumu ve jeopolitik durumunun önemine değindi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığının çok önemli olduğunu ifade eden Kurdoğlu, "Kuzey Kıbrıs'ta şehit düşen tüm şehitlerimizin, Kurtuluş savaşında, Suriye'de ve ülkemizin birlik ve beraberliği için 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Programda sonunda madalya almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber
16:26   Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü - Haber
16:25   KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ 2 (Aktüel görüntüler) - Haber
16:25   Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı - Haber
16:23   Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
15:12   Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
24.12.2019 16:31:19