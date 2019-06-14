Kıbrıs gazilerine madalya

Giresun
'da, Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 10 gaziye madalya takdim edildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Hüseyin Hüsnü
Tekışık Halk Kütüphanesi'nde tören düzenlendi.Şebinkarahisar
Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin, dünya üzerinde nerede olursa olsun bir mazlum görse hemen oraya koştuğunu ve elini uzattığını, sevgiyi, kardeşliği, dostluk ile barışı getirdiğini söyledi.
Kaymakam Tengir, 45 yıl önce de Rumların, Kıbrıs'taki soydaşlara adeta bir soykırım yaptıklarını belirterek, "O günün şartlarında yine orada barışı huzuru getiren kahramanlar yiğitler bugün aramızda. Onlara minnet duygularımızı iletmek adına toplanmış bulunuyoruz." dedi.
Törende, Şebinkarahisar ve Çamoluk
Kıbrıs gazisine madalya verildi.
Hayatta olmayan gazilerin madalyalarını yakınları aldı.