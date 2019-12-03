Haberler » Güncel » Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi - Haber

Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:06Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi
'nin ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan gazilerine madalya takdim edildi.
Süloğlu Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende, Kıbrıs gazileri İbrahim Günay ve Nurettin Gülsoy'a "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal ve Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından verildi.
Kaymakam Kazdal, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, Günay ve Gülsoy'a sağlıklı bir ömür diledi.
Törene, gazilerin aileleri ve yakınları da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Süloğlu, Edirne, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2) - Haber
13:21 Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede - Haber
13:20 Göçten artakalanlar sergisi - Haber
13:20 Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu - Haber
13:20 Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:12 Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:27:10