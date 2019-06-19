19.06.2019 19:43
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Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi

Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi

Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Kıbrıs gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti.

Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Kıbrıs gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratları gazilere törenle teslim edildi. Kıbrıs gazilerine takdim edilen madalya ve beratların ardından Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve gazilerin aileleri hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Mehmet Keskin, Keles, Kıbrıs, Güncel

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