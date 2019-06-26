26.06.2019 17:02
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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak 'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Vali Mehmet Aktaş , valilikteki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya ve beratlarını vermek üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Harekata katılan Şınaklı gazilerin destansı başarıda payı bulunduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:
"Atalarımızdan yadigar Kıbrıs 'ın o vatan toprağını canları pahasına korudular ve oraya da özgürlük getirdiler. Gerçekten çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Onların nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Bizden sonraki nesillere de gururla anlatacağımız bir mücadeleye imza attılar."
Konuşmaların ardından Vali Aktaş, gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.
Törene, vali yardımcıları Tayfur Elbasan ve Tunahan Efendioğlu, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Donat da katıldı.Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
Kaynak: AA
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