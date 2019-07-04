04.07.2019 19:18
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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Batman'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 76 gaziye, madalya ve beratları verildi.

Batman'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 76 gaziye, madalya ve beratları verildi.
KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda tören düzenlendi.
Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs muharip gazilerine çoktan beri hak ettikleri madalyalarını takdim ettiklerini söyledi.
Kıbrıs'a hakim olanın Doğu Akdeniz'i elinde tutacağına ve Anadolu'yu da koruyacağına işaret eden Şahin, Kıbrıs'ta 1974 yılında yaşananların bugün Amerika'nın Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkması ile aynı olduğunu dile getirdi.
Şahin, Amerikan Başkanının, Kıbrıs'ta sorunlar yaşanırken dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye küstahça bir mektup yazdığını aktararak, şöyle konuştu:
"Diplomatik dile hiç sığmayacak, son derece küstahça bir mektup. O mektupta 'Hiç bir şekilde Kıbrıs'a müdahale edemezsiniz, müdahale etseniz de bizim silahlarımızı kullanamazsınız. NATO üyeliğinize de güvenmeyin.' diyerek tehdit ediyor. Bugünkü gibi hem satmıyor hem de almama da müsaade etmiyor. Eğer kendi topraklarımızı koruyacaksak başkalarının himmetine güvenemeyiz. Kendi topraklarımızı kendimiz koruyacağız. Bunun için her türlü fedakarlıktan geri durmayacağız."
Konuşmaların ardından gazilere veya yakınlarına madalya ve beratları verildi.
Kaynak: AA
Batman, Kıbrıs, Güncel

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