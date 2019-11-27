Haberler » Güncel » Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi - Haber

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından 7 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

27.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:44Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından 7 gazisine madalya ve berat verildi.

Valilik salonunda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Akbıyık, gazilerin bu madalya ve beratı gururla taşıyacaklarını söyledi.

Akbıyık, ardından madalya ve berat verdiği gazilerle bir süre sohbet etti. Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da hazır bulundu. - HAKKARİ

Hakkari, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Kırklareli'nde öğrenciler "yapay zeka teknolojisi" eğitimi alıyor
12:44 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 86'ncı gününde
12:44 Antalya'da silahlı yağma iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
12:43 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı-2
12:42 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı-1
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:29 PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:44:39