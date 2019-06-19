19.06.2019 16:35
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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

Muğla'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi.

Muğla'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi.
Vali Esengül Civelek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu söyledi.
Devlet olarak daima gazilerin yanında bulunduklarını anlatan Civelek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerimize Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyor şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Daha sonra Vali Civelek, 34 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.
Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Törene katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Muğla, Kıbrıs, Güncel

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