Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Sinop
'ta, Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ile beratları verildi.
Vali Köksal Şakalar, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Türkiye
'nin bugün olduğu gibi 45 yıl önce de vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.
1974 yılında Kıbrıs'a çıkan Türk askerinin her iki tarafa dostluk getirdiğine işaret eden Şakalar, "Bizim toplumumuzda gazilerin yeri bir başkadır. Amacımız şehitliktir ama Allah nasip etmese gazilik de başımızın tacıdır. Hepinize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Türk halkı olarak sizlere minnettarız." ifadesini kullandı.
Şakalar, daha sonra 41 Kıbrıs gazisine madalya ve beratlarını teslim etti.
Törene Belediye Başkanı Barış Ayhan
, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Altıntaş
, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.
Sinop
, Kıbrıs
, Güncel
Kaynak: AA