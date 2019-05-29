Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Kaynak: AA

Erzincan'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 43 gaziye madalya verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi için Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde tören düzenlendi.Törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, şunları kaydetti:"Şanlı tarihimiz büyük zaferlerle dolu, bunlardan bir tanesi de 1573 yılında Kıbrıs Barış Harekatıydı. Bu harekatla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimizi tamamen perçinlemiş olduk. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra, 1878'deki 93 Harbi'nden sonra adayı İngilizlere bırakmak zorunda kaldık ama garantörlüğümüz devam ediyordu. Anlaşmadan kaynaklı olarak da Osmanlı'nın mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti adadaki soydaşlarımızın uğradıkları zulümlere, işkenceye ve soykırıma göz yummayacağını gösterip 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs'a çıktı. Sizler de o askerlerin arasındaydınız, 45 yıl sonra sizlere bu mücadeledeki kahramanlıklarınızdan ve oraya sağladığınız katkılardan ötürü madalya tevcih edildi.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da tüm milli mücadele kahramanlarına minnet ve şükranlarını ileterek, tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ise Kıbrıs Barış Harekatı'na Erzincan'dan 114 kişinin katıldığını belirterek, 73 gazinin ise halen hayatta olduğunu belirtti. Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, Kıbrıs'taki Türklerin güvenliğini sağlamak, yok olmalarını önlemek amacıyla adaya çıktıklarını söyleyerek, "Bu harekatla bizlere verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdik ve muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek, emsalsi bir zafer kazanmışlardır. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk savaş tarihinde altın sayfadır. Biz gözümüzü kırpmadan katıldığımız bu harekata, atalarımızdan aldığımız feyizle Türk askerinin emsalsiz kahramanlığını dünyaya bir kez daha gösterdik." dediKonuşmaların ardından Vali Arslantaş ve protokoldekilerce, 43 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.Törene, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile gaziler ve yakınları katıldı.