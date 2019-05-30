Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Tekirdağ
'da Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 313 gaziye madalya ve beratları verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi için Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tören düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Türkler'in uğradığı zulme ve baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu söyledi.
KKTC'nin bugünlere gelmesinde en büyük payın ölümü göze alarak mücadele eden şehitlerin ve kahraman gazilerin olduğunu ifade eden Vali Yıldırım, şöyle konuştu:
"1974'de Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin adadaki mevcudiyetine kast edenleri azamete uğratan mücahitlerimizin bizdeki yeri çok farklıdır. Kıbrıs'ta Türk halkının varoluş mücadelesini, onların huzuru, güvenliği için gözünü kırpmadan cepheye koşup gazilik mertebesine sizler ulaştınız.
Kararlı mücadeleniz sonunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün adanın eşit iki parçasından biridir. Bir çok badireye göğüs geren Kıbrıs Türk'ünün sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağıdır. Bizler kanımızla canımızla her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanın olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Kıbrıs bizim milli davamızdır."
Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalyalarını takdim edecek olmaktan dolayı gururlu olduklarını aktardı.
Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından, 313 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.
Törene, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, protokol üyeleri, gazi ve yakınları katıldı.
Tekirdağ
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Kaynak: AA