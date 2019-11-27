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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Hakkari'de 7 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:40
'de 7 gazisine madalya ve beratları takdim edildi.
Valilik salonunda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, gazilerin bu madalya ve beratı gururla taşıyacaklarını söyledi.
Akbıyık, daha sonra madalya ve beratlarını verdiği gazilerle bir süre sohbet etti.
Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da katıldı.
Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Hakkari, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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