20.06.2019 20:45
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Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyasını ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz tarafından verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyasını ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz tarafından verildi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve ilçede ikamet eden 12 Kıbrıs gazisine tevcih edilen milli mücadele madalyası ve beratları, ilçe Kaymakamlık binasında düzenlenen törenle Kaymakam Akyüz tarafından gazilere madalyalarını takdim etti.

Madalya töreninden sonra bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, "harekatın önemine değinerek bölgede son dönemlerde yaşanan gelişmelerin harekatın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, Ben sizlere, bir kez daha milletimiz ve Kıbrıs'taki soydaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere uzun ömürler versin." dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin, Kıbrıs, Güncel

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