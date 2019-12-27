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Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan Kıbrıs gazileri için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

27.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:57
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan Kıbrıs gazileri için 'da tören düzenlendi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende, Diyarbakır'ın onuru olan gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kıbrıs gazileri için KKTC'ye gezi düzenleyeceklerini ifade eden Güzeloğlu, gazilerin kahraman duruşuyla milleti temsil ettiğini belirtti. Güzeloğlu, şöyle devam etti:
"Biz her bir soydaşımızın hakkını orada koruma, Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın çevresiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını sonuna kadar yaşatma kararlığındayız. Sizler bugün yaşayan kahramanlarımızsınız. Her birinizin yakasındaki madalyası, bu şerefin taşıyıcısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletin size verdiği onur ve şeref bugün sizlere tevcih edilen bu madalyalarla taçlanmış olacak. Gazilerimizi en kısa zamanda eşleriyle o kahramanlıklarıyla vatan eyledikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine inşallah göndereceğiz."
Törende daha sonra 110 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi. Hayatını kaybeden gazilerin madalya ve beratları da eşlerine takdim edildi.
Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile yakınları katıldı.
Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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