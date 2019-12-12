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Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalya ve Beratları tevcih edildi

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için KKTC Hükumeti tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalya ve Beratları Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katıldığı törenle tevcih edildi.

12.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:59Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalya ve Beratları tevcih edildi
1974 Barış Harekatına katılan gaziler için KKTC Hükumeti tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalya ve Beratları Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katıldığı törenle tevcih edildi.

Şuhut Kaymakamlık makamında gerçekleşen tevcih törenine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Nüfus Müdürü Ata Subaşı, Kıbrıs Gazisi, aileleri ve yakınları katıldı.

Madalyaların tevcihi öncesinde konuşan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarihimiz boyunca aziz Türk milletinin bu coğrafyada varlığını sürdürebilmesi için canla başla mücadele etmiş, şehitlik ve gazilik makamlarına ulaşmışlardır. Aynı düsturla 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşayan Türkler' in can güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimizin canlarını hiçe sayarak verdikleri destansı mücadelenin neticesinde gazi olan Mehmetçiklerimize KKTC Hükumeti tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalya ve Beratlarını şimdi Kıbrıs gazimiz Ömer Söğüt'e ve vefat eden Kıbrıs gazilerimiz Bünyamin Kurt ile Mehmet Karakuzu adına eşlerine tevcih edeceğiz. Yüce Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile vefat eden tüm gazilerimiz ve şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Nurullah Kaya tarafından Milli Mücadele Madalya ve Beratları, Kıbrıs gazisi Ömer Söğüt'e ve vefat eden Kıbrıs gazileri Bünyamin Kurt ile Mehmet Karakuzu adına eşlerine tevcih edildi.

Tevcih töreni günün anısına fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Kıbrıs, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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