Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi

Kıbrıs
Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım
tarafından barış harekatını anlatan sunum yapıldı.
Sunumdan sonra Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin milli mücadele madalyası Çankırı
Valisi Hamdi Bilge Aktaş
tarafından verildi. Milli Mücadele madalyası 88 muharip gaziye takdim edildi. - ÇANKIRI