17.06.2019 16:20
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Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi

Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan muharip gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele madalyaları verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından barış harekatını anlatan sunum yapıldı.

Sunumdan sonra Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerin milli mücadele madalyası Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından verildi. Milli Mücadele madalyası 88 muharip gaziye takdim edildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

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