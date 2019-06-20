20.06.2019 13:55
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Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından verildi.

KıbrısBarış Harekatı'nda görev alan Gazileri onurlandırmak üzereKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle Vali Dr.Zülkif Dağlıtarafından verildi.

DüzceGençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda Kıbrıs Barış Harekatına katılan Muharip Gazileri için düzenlenen programda konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı "Anlamlı bir gün için burada toplandık. Kıbrıs gazilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gönderdiği ve bizimde size tevcih etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağımız madalyalarımızı vermek üzere bir araya geldik. Bizim devletimiz gazilerimize madalya vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de böyle bir madalyanın tevcihinin gerçekleştirilmesi gerçekten güzel ve takdire şayandır. Coğrafyamıza baktığımız zaman gerçekten bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Yüz yıllar boyunca savaşlarla, sıkıntılarla, iç ve dış sıkıntılarla ülkemiz karşı karşıya kalmıştır. Bu sıkıntılara karşı mücadelelerimiz hep devam etti. Kıbrıs savaşına siz bizzat katıldınız. Bunların anıları sizlerle bunun sıkıntılarını yaşayan zorluklarına o zaman göğüs geren siz çok değerli gazilerimizsiniz. Bu manada yaptığınız takdire değer. Gazilik mertebesine ulaşmak gerçekten çok değerli milli olarak prestiji ve dini olarak da bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Allah yaptığınız bu hayrı kabul etsin. Bu mücadelelerimiz devam etmektedir. Mücadelemiz 15 Temmuz ile devam etti. ArdındanAfrinde devam etti.ZeytinDalı harekatı ile devam etti. KuzeyIrak'ta devam etti ve devam ediyor. Biz toprağımıza her türlü şekilde sahip çıkmak zorundayız. 1974 yılında sizlerin oraya giderek sahip çıktığınız gibi şuanda da sahip çıkılmak zorunda. Toprağımıza sahip çıkma mücadelesi bu coğrafyada olmaya var olacağımıza göre başka gideceğimiz yer olmadığına göre bu mücadele bu şeklide devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeş ülkemizin böyle bir jestte bulunması gerçekten güzel bir davranış onlara da teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Kıymetli gazilerimiz Allah yaptığınız bu hayrınızı kabul etsin. Hepinize devletimiz adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına tekrar şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Zülkif Dağlı tarafından Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Zülkif Dağlı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs,Güncel

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