Kıbrıs Gazisi Apaydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü evinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs
Gazisi Bilal Apaydın Demirci ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesinde toprağa verildi.
Demirci'deki evinde vefat eden Kore
Gazisi Bilal Apaydın Türk bayrağına sarılı tabutu Yarbasan Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yarbasan mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk
, Manisa Garnizon Komutanı Top. Albay Fikret Rahmi Atalay, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Muhammet Solak, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Okan Doğan, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile Demirci Muharip Gaziler Derneği üyeleri katıldı.
Apaydın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Demirci ilçesine bağlı Yarbasan mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, Apaydın'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek derneğe kayıtlı 3 Kore ile 22 Kıbrıs gazisi bulunduğunu söyledi. - MANİSA
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17