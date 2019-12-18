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Kıbrıs gazisi, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan ve önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüdaverdi İnan, askeri ve siyasi protokolün de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

18.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:53Kıbrıs gazisi, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı
'nin Çan ilçesinde yaşayan ve önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki gazisi Hüdaverdi İnan, askeri ve siyasi protokolün de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Mahallesindeki evinde dün kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Kıbrıs gazisi Hüdaverdi İnan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 69 yaşındaki İnan'ın Demirci Camii'ndeki cenaze namazına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Garnizon Komutanlığı Personel Asteğmen Ahmet Boz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Levent Boz katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasını müteakip Hüdaverdi İnan'ın na'şı Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - ÇANAKKALE

Kalp Krizi, Çanakkale, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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