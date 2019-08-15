Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı

Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandıÇORUM - Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı.

15.08.2019 08:12
Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı
Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı
ÇORUM - Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Figani köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, bu sırada davul çalan Salih Erkılıç'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Erkılıç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kore gazisi olduğu öğrenilen davulcunun göğsünden girip koluna saplanan kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:01   Parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
08:57   Kastamonu'dan acı haber... Peş peşe ölümü atladılar: 3 kişi boğuldu
08:41   TEM'de seyir halindeki otobüs alev alev yanarak böyle küle döndü
08:12   Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı
06:22   D-100 Karayolunda faciadan dönüldü
06:09   UEFA Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı
05:12   Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı